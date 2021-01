Mathias Larsen, der er blandt de nyeste ryttere hos Restaurant SuRi Carl Ras, må som resten af holdet vente på sin debut i det nye tøj, da Tour de Normandie er aflyst.

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk-debut coronaflyttes fra Normandiet til Rødekro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk-debut coronaflyttes fra Normandiet til Rødekro

Lokalsport Nordvestnyt - 27. januar 2021 kl. 13:00 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Med aflysningen af Tour de Normandie røg samtidig både det største løb i 2021 og det første nogensinde for det nystartede kontinentalhold Restaurant SuRi Carl Ras.

Løbet skulle efter planen være kørt i sin udgave nummer 40 med start 22. marts, men corona-situationen i Frankrig gør, at løbet nu er aflyst.

- Nordmandiet er åbenbart for hårdt ramt, siger teammanager Henrik Egholm fra Restaurant SuRi Carl Ras.

Han ærgrer sig over, at årets vel nok største løb er aflyst. I stedet er der nu udsigt til, at det nye Holbæk-baserede hold kommer til at debutere i det danske licensløb Meldgaardløbet ved Rødekro i slutningen af marts.

Sæsonens højdepunkt

Og den første UCI-start ser ud til at blive 1. maj til Grand Prix Himmerland.

Selv om udtagelsen af holdene endnu ikke er officiel har Restaurant SuRi Carl Ras en klar forventning om at komme til at køre PostNord Danmark Rundt, som bliver sæsonens højdepunkt. Første etapeløb ser ud til at blive Baltyk Karkonozse Tour i Polen med start 18. maj.

- Vi glæder os over, at der er andre løb i kalenderen. Vi havde lugtet lidt, at Tour de Normandie ville blive aflyst, så vi var i gang med at kigge. Vi har skrevet kontrakt med to polske etapeløb, hvor Baltyk Karkonozse Tour er det første. Løbene har et o.k. ry i cykelkredse, og vi vælger at kigge den vej, fordi der er størst chance for, at de bliver gennemført. Sidste år prioriterede man World Tour-løbene, mens mange løb på Europa-touren, som vi kører, blev aflyst. Men i Polen gennemførte man. Polen var ikke vores førstevalg, men de har et meget godt ry og ser ud til at blive gennemført, siger Henrik Egholm.

Helt aktuelt er de fleste af rytterne i Spanien for at køre træningsløb. En egentlig træningslejr er det ikke, da det ifølge Henrik Egholm ville kræve for store udgifter til at opretholde den rette coronaboble.

I stedet bor rytterne sammen to eller tre og træner i de små grupper.

Selv om der er snak om udgangsforbud i Spanien ser de professionelle ryttere ud til at måtte fortsætte træningen.

- De har papirer med ud at køre, der viser, at de har kontrakt med et UCI-hold, og at de har lov til at træne. De er blevet stoppet flere gange af politiet, så det er noget, der bliver tjekket. Men de har godkendt papirerne, fortæller Henrik Egholm.