Mathias Larsen skifter fra det spanske hold Kometa Extra Cycling Team til det Holbæk-baserede hold Restaurant SuRi Carl Ras.

Holbæk-cykelhold bliver kontinentalhold

Lokalsport Nordvestnyt - 28. december 2020 kl. 13:56 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Cykelholdet Team Eiland Electric Carl Ras fra Holbæk rykker fra årsskiftet en klasse op og bliver i den kommende sæson UCI-kontinental-hold. Det oplyser holdets teammanager og med-ejer, Henrik Egholm, der samtidig kan fortælle om en udvidet rytterstab.

Årsskiftet kommer desuden til at markere et navneskift for Holbæk-holdet, der fremover kommer til at hedde Restaurant SuRi Carl Ras. Samtidig øges antallet af ryttere fra otte til 12 i den kommende sæson.

- Der er tale om noget af en opgradering, sportsligt. Og vi har fået mange henvendelser fra ryttere, også fra Norge og Holland. Det viser egentlig bare, at cykelsporten er presset lige for tiden, siger Henrik Egholm, der med kontinental-status for holdet skal planlægge endnu flere løb.

- Det betyder blandt andet, at vi kan køre PostNord Danmark Rundt, som vi håber at være med i. Jeg har også søgt starttilladelse til et et-dages løb i Holland, faktisk har jeg søgt alt hvad jeg kender til. Jeg tror, at vi starter med Normandiet Rundt, der er på syv etaper og ligger i slutningen af marts, lyder det fra teammanageren, der får Nicolaj Bo Larsen som administrerende direktør for holdet.

I forhold til sidste sæson er tre ryttere stoppet på holdet - to af dem på grund af alder, og de fortsætter begge som assisterende sportsdirektører for Restaurant SuRi Carl Ras. Syv nye ryttere er kommet til, blandt andre Mathias Larsen, der i sidste sæson kørte for Alberto Contadors hold i Spanien. Et andet interessant bekendtskab bliver Rasmus Lund, der er en del af 4 kilometerholdet, der har vundet både EM og VM, har verdensrekorden på distancen og er favoritter til at snuppe OL-guldet i 2021.

Også Danmarks bedste mountainbikerytter, Sebastian Fini, bliver en del af Holbæk-mandskabet. Fini blev nummer ni ved EM i 2020 og nummer 14 ved VM i 2019, og han fortsætter med at køre mountainbike for sit hollandske hold og skal køre landevejsløb for Restaurant SuRi Carl Ras. Desuden henter Egholm en række unge talenter til holdet.

- Sebastian Nielsen på 20 år bliver god. Og Christian Lundquist på 23 år blev nummer syv ved elite-DM på landevej og kørte på Amagers A-hold i sidste sæson. Han er den mest spændende danske rytter, synes jeg, siger Henrik Egholm.