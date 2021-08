Se billedserie Fodbold. Pokalturnering. Holbæk-Fremad Amager. Foto: Thomas Olsen

Holbæk bed fra sig i pokalnederlag

Lokalsport Nordvestnyt - 31. august 2021 Af Brian Jensen

Danmarksserieholdet Holbæk var oppe mod overmagten, da Fremad Amager tirsdag var på besøg i anden runde af Sydbank Pokalen. Men selv om gæsterne spiller tre rækker højere til daglig, så gav Holbæks fodboldspillere modstanderne gedigen modstand. Fremad Amager endte med at sejre 2-1, efter at Holbæk fik reduceret i tillægstiden.

Holbæk havde ved stillingen 0-0 ganske gode angreb og glimrende afslutninger mod mål. Men undervejs i første halvleg begyndte klasseforskellen at blive synlig. Holbæk stod såmænd fint på banen, det kneb bare lidt med at følge med - både i tanke og handling.

Fremad Amager kom foran efter et kvarter, efter et indkast og lidt kaos i Holbæks straffesparksfelt kastede Bastian Toelhøj sig ned og fik sparket bolden i mål. Et kvarter senere øgede gæsternes Momo Fanye Toure, da han headede et indlæg i Holbæk-målet.

I anden halvleg var der længere mellem afslutningerne - foran begge mål. Mod kampens slutning begyndte de undertippede værter at have mere boldbesiddelse og pressede på for reduceringen. Den kom dog først fire minutter inde i tillægstiden, da anfører Malte Sjørslev blev væltet omkuld i straffesparksfeltet. Sjørslev scorede selv på straffesparket, men der blev kun spillet cirka et minut mere efter reduceringen.

- Jeg synes, at vi kan være stolte af indsatsen i dag. Irriterende, at vi giver to mål væk, det kvæler kampen. Lige inden de scorede deres første mål begyndte vi at spille uden om deres pres, så allerede ved 0-0 havde vi en ide om, at vi kunne være med, sagde Holbæks Mikkel Jensen efter opgøret.