Anfører Ferdinand Bangsgaard lytter til Lars Feist i pausen af kampen mod HB Køge lørdag. Foto: Anders Kamper

Holbæk-anfører savner omklædningsrummet

Lokalsport Nordvestnyt - 17. januar 2021 kl. 17:05 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Kom omklædt til kamp og træning og kør direkte hjem i bad bagefter.

Sådan er forholdene blevet for spillerne i blandt andet Holbæks 2. divisionstrup efter de nye restriktioner fra regering og myndigheder. Lørdag spillede holdet årets første træningskamp på udebane mod HB Køge fra midten af 1. division og tabte 2-0, og her fik Holbæk-spillerne adgang til et omklædningsrum, men kun for korte samlinger før og efter kampen.

- Vi holder hovederne oppe, for vi er enormt privilegerede over, at vi får lov til at spille fodbold, når der bare er lukket ned fra danmarksserien og ned. Det er vi utrolig glade for, og så må vi tage med, at vi ikke har omklædningsrummet med, men det savner vi allesammen rigtig meget. Det er en stor del af Holbæk, at vi har omklædningsrummet - nu går vi bare direkte i bilerne og kører hjem. Det kan godt mærkes, og vi savner at være sammen i omklædningsrummet, siger anfører Ferdinand Bangsgaard.

- Pludselig handler det hele om fodbold, men vi er en forening, hvor man dyrker fællesskabet, så der er et savn. Vi bryster os jo af sammenholdet i klubben - og det bærer os et godt stykke. Men i bund og grund er vi jo glade for, at vi får lov til at spille fodbold. Det er trods alt det vigtigste, siger Bangsgaard.

Han er fint tilfreds med kampen mod HB Køge.

- Vores træningsuge har været præget af sne på banen, så var ok at starte med en kamp på 2x35 minutter. Nu er vi i gang, og 2-0 er meget fair - HB Køge er gode. Vi havde fokus på vores defensive organisation og vores genpres, og så må vi tage det offensive i andre kampe mod hold fra vores egen række. Der er mange positive ting at tage med, og vi fik de der »famøse« meter i benene, siger anføreren.