Holbæk-anfører: Kynismen mangler

- Vi fik vendt presset og begyndte at spille med et nyt udtryk. Efter den kamp har vi domineret i de fleste kampe, men resultaterne er bare ikke fulgt med. Det er træls, for vi føler på den anden side, at vi har gang i noget fint, siger Ferdinand Bangsgaard, der erkender, at der er noget dobbelthed i holbækkernes situation i bunden af 2. division vest før vinterpausen.