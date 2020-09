Se billedserie Fodbold. Serie 1. Holbæk United-Benløse. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Holbæk United fordoblede pointene i serie 1

Lokalsport Nordvestnyt - 18. september 2020 kl. 21:22 Af Brian Jensen

Håbet om at undgå nedrykning er efter en pointfattig sæsonindledning allerede skrumpet for Holbæk United, der ikke lægger skjul på, at holdet ikke har niveauet til at sikre sig endnu en sæson i serie 1. Men fredag aften var der lidt medvind til bundholdet, der med 0-0 hjemme mod Benløse fordoblede den foreløbige pointhøst. I slutningen af august spillede Holbæk United 1-1 på udebane mod Suså.

Holbæk-mandskabet måtte dog smøge ærmerne op for at forsvare pointet i kampens slutfase og faktisk sluttede hjemmeholdet med to spillere i undertal. Spillende træner Özkan Tasdemir fik sammen med en modstander gult kort i det 82. minut, efter et skænderi. I tillægstiden fik også Alpaslan Dastan en advarsel, og da Tasdemir i det 94. minut efter dommerens skøn brugte lidt for lang tid på at afvikle et frispark fik han sin anden advarsel.

- Vi holdt nullet for første gang, det var lækkert, konstaterer en anden af de spillende træner Mehmet Tomak,

Han blev skadet efter to miutter, og selv om det hæmmede United-holdets offensiv fik den unge Yusufcan Kilinc sendt et hovedstød på stolpen i midten af første halvleg.

- Men Benløse havde de største chancer i første halvleg, to gange var de tæt på og afsluttede to meter fra mål. Den første reddede Serkan (Agzigüzel, målmand, red.) og den anden skød de over, fortæller Tomak.

I anden halvleg skruede Benløse op for presset med et kvarter tilbage, men kom ikke frem til chancer. Tomak fremhæver forsvareren Steffen Donnerup efter iopgøret.

- Steffen er kommet tilbage fra skade og han spillede en fremragende kamp. Ham har vi savnet, siger Tomak.

Holbæk United spiller hjemmekamp igen fredag, hvor B. 73 Slagelse kommer på besøg.