Holbæk United dumpede ned på sidstepladsen

Lokalsport Nordvestnyt - 04. september 2020 Af Brian Jensen

Den meget uvelkomne sidsteplads var på spil i serie 1, da Holbæk United fredag aften havde besøg af Greve. Og sæsonens første bundopgør faldt ikke ud til hjemmeholdets fordel. Greve rejste hjem med en klar sejr på 4-1 og overlod sidstepladsen til Holbæk United.

Chancefordelingen var ganske lige i kampens indledning, men midt i første halvleg begyndte Greve så småt at blive toneangivende, mens United-mandskabet mest forsøgte at spille spydspidsen Yusuf Bakir fri med lange og høje afleveringer. Efter en stribe Greve-afslutninger fik gæsterne hul på bylden efter en halv times spil, da Daniel Campos forsøgte sig med et langskud. I den situation så United-målmand Serkan Agzigüzel ikke godt ud og føringsmålet må betegnes som et målmandsdrop.

United fik dog svaret igen bare otte minutter senere. Bakir modtog bolden i straffesparksfeltet og lagde den flot til rette for Ahmet Ôzgen, der sendte bolden op i den ene krog. Værterne mistede dog føringen lige før pausefløjtet. Efter et hjørnespark fik bolden lov til at passere gennem feltet, så Martin Vixø kunne sparke den over stregen.

United kom i undertal i anden halvlegs indledning og kom yderligere bagud i den periode. Sebastian Nymann blev spillet helt fri foran mål og havde nemt ved at udplacere United-målmanden.

Holbæk United kom kun frem til sporadiske chancer i anden halvleg og skal takke målvogteren for, at det ikke gik endnu mere galt. Agzigüzel reddede med to minutters mellemrum to forsøg, hvor Greve-spillere var helt fri foran mål. I kampens sidste minut gik den dog ikke længere og Rasmus Heileskov Nielsen scorede til slutresultatet på et kontra-angreb.

United gav i anden halvleg debut til 17-årige Yusufcan Kilinc, der netop er kommet til Danmark fra Tyrkiet. I slutfasen fik Holbæk Uniteds Ahmet Tomak direkte rødt kort for at sparke ud efter en modstander.

- Vores gameplan var at have et defensivt udgangspunkt og true med de hurtige kanter. Det lykkedes ikke helt. Vi taber på nærkampene og at vi ikke var klar fra start, siger den spillende Holbæk United-træner Özkan Tasdemir, der på grund af karantæne stod på sidelinjen.