Holbæk Unied spænder ben for sig selv

Holbæk Uniteds fodboldspillere fik endnu en gang spændt ben for sig selv, da serie 1-holdet fredag var på aftenopgave i Suså. For efter at have kæmpet hårdt for at få udlignet Susås tidlige føringsmål tabte holbækkerne koncentrationen, og så scorede hjemmeholdet to gange på to minutter og endte med at tage en sejr på 4-1.