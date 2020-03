Holbæk-Slagelse gennemføres som planlagt

Selv om enkelte måske har drømt om over 1000 tilskuere til forårets første kamp i 2. division mellem Holbæk og Slagelse, så kommer det næppe til at ske.

Dermed bliver kampen ikke ramt af regeringens opfordring til at aflyse arrangementer med over 1000 deltagere.

Det opfordrer man også publikum til at undlade. Desuden opfordrer man folk, der har været i et smitteområde eller har haft kontakt med en smittet til at blive hjemme.