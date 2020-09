Foto: Per Christensen

Christa La Cour Kristensen scorede otte mål i Holbæk Jernløse Stenhus' første hjemmebanekamp i 3. division. Foto: Per Christensen

Holbæk Jernløse Stenhus tabte med syv mål

Holbæk Jernløse Stenhus Håndbold kunne ikke følge op på premieresejren over Lammefjorden, da 3. divisionskvinderne torsdag havde besøg af Slagelse til sæsonens første hjemmebanekamp. Gæsterne rejste hjem med en sejr på 27-20, efter at have været foran i hele opgøret.