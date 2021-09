Anna Fritzen er en af to stærke unge spillere, der er rykket op i Holbæk Jernløse Stenhus' 3. divisionstrup. Foto: Per Christensen

Holbæk JS sigter mod toppen

Lokalsport Nordvestnyt - 25. september 2021 kl. 13:50 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

- Jeg har set, at Donner (Lammefjordens træner John »Donner« Hansen, red.) har os som en af favoritterne. Vores selvbevidsthed er også, at vi ligger deroppe. Men om vi bliver nummer et eller fire, ved jeg ikke. Det kan lige så godt blive nummer fire som nummer et. Det handler om stabilitet.

Sådan siger Holbæk Jernløse Stenhus' træner Thomas Emanuel forud for håndboldsæsonen, som for kvinderne i 3. division begynder søndag.

Holbæk JS møder klokken 12 FIF hjemme i Jernløsehallen. Det bliver første betydende kamp i næsten et år. Og Holbæk JS har heller ikke fundet plads til mange træningskampe, så træneren er spændt på at se kampformen.

- Det har været en virkelig mærkelig optakt. På grund af corona har der ligget en masse ting, som folk skulle til i weekenderne, så vi har ikke spillet så mange træningskampe. Normalt spiller man seks-syv, men vi har spillet halvanden, og den ene var imod vores U19-hold. Spillemæssigt ved jeg ikke, hvor vi står, men til træning har det været godt, når vi har været der, siger Thomas Emanuel.

Han troede længe, at han ville have et forstærket hold, men skader og graviditet har betydet, at truppen i store træk ser ud som sidste år.

I hvert fald i efteråret, for Sarah Alting flytter til Jylland i vinterpausen.

Til gengæld er der tilgang af to spillere fra sidste sæsons stærke U19-hold, hvor Anna Fritzen og målvogter Liv Bresnov.

- Vi er måske lidt stærkere i år, lyder vurderingen fra Thomas Emanuel.

Det lyder jo lovende med tanke på, at holdet i 201920 blev nummer tre, og at holdet også lå på tredjepladsen, da 2020-21-sæsonen blev afblæst.

Thomas Emanuel forsøger da heller ikke at løbe fra, at han råder over en stærk trup, som man kan tillade sig at have forventninger til.

- Der er mange kampe, der skal vindes. Og vi skal vinde flere kampe, end vi taber. Så må vi se, hvor vi ender, siger Thomas Emanuel.

Første styrkeprøve bliver altså FIF, som lå nummer 10 ved afblæsningen sidste efterår og sæsonen inden blev nummer otte.

- Vi har været skarpe til træning og øvet gode ting. Nu må vi håbe, det bærer frugt, siger Thomas Emanuel.