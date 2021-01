Jóhannes Eðvaldsson scorer for Holbæk mod KB i Idrætsparken i København. I københavnernes mål afløste Robert Dige en skadet Ole Qvist.Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk B&I's første udenlandske spiller er død Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk B&I's første udenlandske spiller er død

Lokalsport Nordvestnyt - 26. januar 2021 kl. 10:33 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Søndag døde islændingen Jóhannes Eðvaldsson 70 år gammel.

I Storbritannien og især Skotland huskes han stadig som en stor fodboldspiller for Celtic, men hans første klub uden for Island var Holbæk, hvor han var med i første halvdel af klubbens største sæson i 1975, der bød på sølvmedaljer i både 1. division og pokalfinalen.

Han var den første udlænding på Holbæks bedste hold, og ifølge Holbaek.fodboldarkiv.dk blev han den blot tredje udlænding til at spille i en dansk pokalfinale, da han i 1975 var med til at tabe 1-0 til Vejle. Tidligere havde engelske George Lees spillet finale for Frem i 1956 og gambiske Biri-Biri for B1901 i 1973.

Det var dog ikke uden tovtrækkerier, at Jóhannes Eðvaldsson kom til Holbæk.

Den islandske landsholdsanfører skulle læse til fysioterapeut på Skodsborg Sanatorium, og Holbæks daværende træner Bosse Håkansson sørgede for, at islændingen kom til at træne med Holbæk.

DBU mente dog ikke, at Jóhannes Eðvaldsson som ikke-dansker kunne få spilletilladelse, før han havde boet i Danmark i et halvt år. Men Holbæk klagede til ombudsmanden over afgørelsen, da klubben mente, at Grundloven sikrer islændinge i Danmark samme rettigheder danske statsborgere.

Det endte med, at Jóhannes Eðvaldsson fik lov at spille, og ud over deltagelsen i pokalfinalen, vil han blive husket for sin scoring i 1-0-sejren hjemme over Køge den 8. juni 1975 foran 10.065 tilskuere på Holbæk Stadion. Køge endte som bekendt som danmarksmestre i den sæson på en bedre målscore end Holbæk.

I alt blev det til 12 kampe og to scoringer for Jóhannes Eðvaldsson i Holbæk-trøjen, inden han tog til Skotland, hvor han under manager Jock Stein blev lidt af en publikumsfavorit.

»Former Celtic Great« kalder Daily Record islændingen i omtalen af hans død, og de andre aviser følger trop. The Times kalder ham fanfavorit og »utility man«, som bedst kan oversættes til allround-spiller. Og The Scottish Sun kalder ham » A great Celt«.

Jóhannes Eðvaldsson spillede i fem år i Celtic, hvor han vandt to mesterskaber og en pokaltitel. I alt blev det til 195 kampe og 38 mål for islændingen. Og han var med til at vinde the double i 1977 for klubben, der også mindes ham på sin hjemmeside.

- The thoughts and prayers of everyone at Celtic are with Johannes' family at this very sad time, skriver Celtic blandt andet på sin hjemmeside.

I Celtic fik han øgenavnet Shuggy, mens han i Holbæk i nogle kredse blot var kendt som hvalfangeren.

Han var som spiller både stor og stærk, og i Celtic er han berømmet for at have spillet alle pladser på nær målmand. Dog oftest i forsvaret.

Han var søn af den tidligere estiske landsholdsmålmand Evald Mikson, der efter Anden Verdenskrig flyttede til Island, da han var under anklage for sin rolle i politiet under krigen.

På landsholdet nåede Jóhannes Eðvaldsson 34 landskampe og to mål.