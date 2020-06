Raklevs Marcus Stoltenberg scorede to mål, da serie 1-holdet spillede sig videre i pokalturneringen med en stor sejr over Hørve fra serie 4.

Hørve måtte bøje sig for Raklevs boldspillere

Og de gode takter var også fremherskende i tirsdagens andenrunde-kamp på hjemmebane, men denne gang var overmagten for stor for Hørve i serie 4, der tabte pokaldysten mod Raklev fra serie 1 med 1-6.

- Igen viste vi meget godt fodbold og var godt med. Raklev var da klart bedst, men ærgerligt nok blev de sat i gang af et tvivlsom straffespark og et par andre fejlkendelser, lød det efter kampen fra Hørve-træner Kenneth Mortensen, der understregede, at han ellers ikke kommenterer dommernes kendelser, men undervejs alligevel skældte lidt ud.

Med et kvarter tilbage blev Hørve ramt af et rødt kort, og så forduftede den sidste rest af kampmoral i aftensolen.

For Raklev i serie 1 var det fint at komme i gang med pokalturneringen oven på en sejr i en træningskamp mod Høng.

- Det var godt nok at komme på græs igen, og vi havde ikke de store problemer med at spille os igennem, sagde Raklev-træner Steen Nissen, der endnu en gang skal til at bygge et ungt hold op efter, at en håndfuld spillere har forladt klubben.