Høng snuppede en nem sejr over Lynge-Broby

Det var en kølig lørdag eftermiddag, da hjemmeholdet fra Høng tog imod gæsterne fra Lynge-Broby. Høng var ubesejrede i deres to sidste kampe og havde blod på tanden efter sidste uges opgør mod Skælskør, som endte 2-2, så de var klar fra start. Lynge-Broby derimod havde lige kommet sig over et nederlag til FK Sydsjælland, så de skulle op på hesten igen.

- Vi var i fuld kontrol fra første til sidste minut, hvor vores gameplan holdt 110 procent. Det eneste, der måske var misvisende, var resultatet, for det skulle have været en meget større sejr. Det var et trykket Lynge Broby hold, som vi mødte i dag, og jeg er faktisk en lille smule skuffet over deres niveau, da vi tidligere havde mødt dem i træningskampe, så jeg havde forventet mere af dem. Vi spillede dem ud på alle parametre, synes jeg. Taget i betragtning af at vi mangler to af vores mest rutinerede drenge i dag, og at jeg har to af mine u19 spillere med, så synes jeg, at vi spiller meget, meget rutineret i dag, lød det fra en meget tilfreds Høngtræner, Thomas Carlsen.