Se billedserie Fodbold. Tuse-Holbæk. Foto: Brian Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Højt tempo mellem Tuse og Holbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Højt tempo mellem Tuse og Holbæk

Lokalsport Nordvestnyt - 31. marts 2021 kl. 10:27 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Man skulle næsten tro, at det var Tuses sidste træningskamp inden turneringsstarten, da sjællandsserieholdet tirsdag aften tog imod Holbæk i en træningskamp. For både tempo, boldomgang og tacklinger foregik i et forrygende tempo i testopgøret, der sluttede 1-1.

Begge mål blev scoret i første halvleg, hvor gæsterne ikke skulle bruge lang tid på at få bolden i nettet. Holbæk stillede op med et kombineret serie 1- og U19-hold, der dog var krydret med adskillige velkendte navne fra 2. divisionstruppen. Som for eksempel angriberen Tarik Mourhrib, målmanden Frederik Hansen og midtbanespilleren Magnus Sørensen. Og efter blot halvandet minuts spil gav en boldjagt bonus for Mourhrib. Efter en tilbagelægning til Tuse-målmanden Magnus Christoffersen fik Holbæk-angriberen tacklet bolden fra keeperen og kunne nemt score i det tomme net.

Gæsterne havde et svagt overtag i boldbesiddelse i de første 45 minutter, selv om hjemmeholdet stod for flertallet af afslutninger. Holbæk-målmanden Frederik Hansen leverede gode redninger på afslutninger fra Lasse Frendrup, Jesper Halling og Nicolai Olsen.

Små fem minutter før pausen fik Tuse udlignet efter et hjørnespark, hvor bolden uden for feltet havnede hos højrebacken Niclas Sørensen. Han sendte et indlæg ind foran mål, hvor midterforsvareren Magnus Aaquist Olsen headede bolden i mål.

Rødt kort til Frendrup Efter pausen sendte Tuse rutinerede kræfter som Mikkel Larsen og Frederik Thor på banen - mens Oliver Birk Jensen erstattede Magnus Christoffersen i målet. Også Emil Blom og Christian Madsen kom på banen fra anden halvlegs indledning. Indskiftningerne gav Tuse lidt mere tyngde i angrebet og anden halvleg var mere jævnbyrdig end første.

Til gengæld var det småt med chancer og afslutninger, selv om spillet bølgede frem og tilbage. Men der blev ikke givet ved dørene, og faktisk var Lasse Frendrups langskud over mål efter 10 minutter den eneste kvalificerede afslutning i de sidste 45 minutter, selv om Oliver Birk Jensen også nåede at præstere en enkelt redning i opgørets slutning. Frendrup fik i øvrigt sent i kampen marchordre efter sin anden advarsel, da han brokkede sig over at dommeren ikke fløjtede for et Tuse-frispark.

Tuse fik dog lov til at skifte en ny spiller ind i det sidste kvarter, og træner Freddy Andersen var mere end tilfreds med niveauet i træningskampen.

- Jeg er tilfreds med at vi fik 90 minutter i benene, det er godt nok lang tid siden. Og så er jeg tilfreds med, at begge hold spillede for at vinde kampen, lød det efter opgøret.

Trænerkollegaen Klaes Egel Rasmussen, der stod på sidelinjen for Holbæk, fik også masser af værdifulde notater på blokken.

- Jeg synes, det var en rigtig god træningskamp. En god kamp, der faktisk føltes som en turneringskamp, sagde Rasmussen.

Tuse spiller træningskamp igen lørdag, mod Svebølle.