Hjemme-træning med yogavideo

Cecilie Greve er fra Gislinge, hvor hendes forældre stadigvæk bor. Selv bor hun i Rødovre og holder sig i form med løb og yoga, mens HTH-ligaen holder pause.

Lokalsport Nordvestnyt - 23. marts 2020 kl. 12:22 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På grund af frygten for corana-smitten valgte Dansk Håndbold Forbund forleden at afslutte sæsonenen for samtlige danske rækker fra 2. division og nedefter.

Til gengæld blev spillerne i 1. division og i ligaerne for mænd og kvinder sendt hjem på en ufrivillig og 14 dages pause. Blandt dem er Nykøbing F. Håndbolds ligakeeper Cecilie Greve, der er fra Gislinge og fik sin håndboldopvækst i først Quick 70 og senere HK Lammefjorden.

Cecilie Greve, der har spillet 43 A-landskampe og en masse ynglinge- og ungdomslandskampe, måtte sammen med holdkammeraterne se ligaturneringen suspenderet med tre runder af grundspillet tilbage.

Sidste træningspas var tirsdag i sidste uge, inden sundhedsmyndighederne valgte at lukke sportshallerne for al aktivitet.

Og mens de ansvarlige i DHF ser tiden an i forhold til at få afviklet sidste del af grundspillet, er Cecilie Greve og co. sendt hjem med et hjemmetræningsprogram fra klubbens fysiske træner.

- Én ting er at hallerne lukkede, men senere blev det heller ikke muligt at komme i fitnesscenteret, så det gælder om at tænke kreativt for at holde formen, fortæller Cecilie Greve, der i stedet for turen til Nykøbing Falster, nu snører løbeskoene og holder sig i gang på veje og stier omkring hjemmet i Rødovre. Her holder hun sig også smidig og stærk ved hjælp af blandt andet yogavideoer og forskellige øvelser i et sindrigt stroppesystem, hvor man bruger sin egen kropsvægt til også at træne balance og kondition.

Læser i Roskilde 28-årige Greve spillede - efter børne og ungdomstiden i HK Lammefjorden - fem år i Odense og to sæsoner i Randers, inden hun i 2017 kom til Nykøbing F. Håndboldklub, hvor hun året efter var med til at vinde det danske pokalmesterskab.

Hun var senest med det danske landshold til VM i Japan som reserve, men hun er ikke med i den seneste landholdstrup, som netop er udtaget.

Ved siden af jobbet som håndboldspiller læser Cecilie Greve specialpædagogik på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde, og hun er netop gået i gang med at skrive bachelor, der skal være færdig til sommer.

Den rutinerede keeper har kontrakt med Nykøbing F. Håndboldklub til sommeren 2021, men hun ved endnu ikke om hun fortsætter i klubben eller vil prøve noget nyt til den tid.

Om den aktuelle coronakrise, der indtil videre har lukket håndboldsæsonen, siger Cecilie Greve.

- Det er en svær størrelse, som har påvirket mit job direkte. Og som det ser ud lige nu, tror jeg desværre ikke, at vi får lov til at spille grundspillet færdigt.

Håndboldcirkus gået i stå Nykøbing F. ligger med tre kampe tilbage af grundspillet på en niendeplads, og ikke mindst holdets træner Jakob Larsen ærgrer sig over den ufrivillige pause.

- Cirkusset er gået i stå. Vi havde to rigtig spændende hjemmekampe, som vi gerne ville have vundet, så vi kunne komme tættere på slutspillet. Der er intet belejligt ved den her pause. Vi havde tværtimod en god periode lige inden. En skide god træning dagen før og så kom udmeldingen, desværre, siger træneren til ligaklubbens hjemmeside.