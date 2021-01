Triston Hall er Holbæks eneste skadesfri fuldblods midtstopper. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Her vil Holbæk forstærke sig

Lokalsport Nordvestnyt - 06. januar 2021 kl. 15:12 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Der skal helst frisk blod til Holbæk, inden 2. division genoptages den 6. marts.

Selv om ingen af klubbens faste spillere på førsteholdet ser ud til at være på vej væk, er der alligevel forsvundet en håndfuld spillere.

Lejesvendene Casper Jørgensen og Hamzah Abdul Nassiru er stoppet. Casper Jørgensen er tilbage i HB Køge, mens Hamzah Abdul Nassiru ikke har fået forlænget sin aftale med HB Køge og derfor er på vej tilbage til Inter Allies i Ghana, som er samarbejdsklub med HB Køge.

Allerede i efteråret forlod portugiseren Raul da Silva Holbæk. Trods lovord ved tiltrædelsen var vurderingen fra Holbæks sportslige ledelse, at spilleren ganske enkelt ikke var god nok.

Samtidig er de to unge forsvarsspillere, Benjamin Bang og Jonas Grønbech Hansen fortid i Holbæk. De har begge primært spillet på andetholdet i serie 1, og Jonas Hansen tager nu tilbage til Frederikssund, hvor Holbæk hentede ham.

Benjamin Bang står over for at flytte til København og har meddelt, at han finder en ny klub.

Netop Benjamin Bang kunne ellers få chancen for at vise sit værd i de kommende træningskampe. For den unge midterforsvarer spiller en plads, hvor Holbæk mangler mandskab.

- Vi kigger på midtstoppere. Vi har kun to lige nu, siger Holbæks cheftræner Lars Feist.

Larsen stadig skadet Det er et udsagn, der kan udfordres på flere planer.

Lars Feist har nemlig ikke talt Mathias Larsen med blandt de to. Det skyldes, at den stærke, unge spiller er skadet og tidligst bliver klar midt i februar.

Til gengæld har han talt Gustav Gjøg med. Han er naturligt højre back, men han kan altså også spille midtstopper, ligesom han kan spille venstre back.

Tilbage står, at Triston Hall er den eneste skadesfri fuldblods midtstopper i Holbæks trup.

Her kan løsningen dog være nær for Lars Feist. Allerede lørdag vil der være to prøvespillere med til Holbæks træning, og ifølge træneren er den ene en venstrebenet midtstopper.

Hvis Holbæk får løst problemet med midtstoppere, mener Lars Feist til gengæld, at holdet ser fornuftigt ud.

- Udgangspunktet er, at hvis vi finder en midtstopper, så er vi rolige. Vi kan selvfølgelig godt bruge lidt mere bredde, og det kan vi enten få i form af nogle unge talentfulde spillere, der giver bredden, eller nogle der kan gå ind i startopstillingen og skubbe andre ud og på den måde skabe bredde, siger Lars Feist.

Han er ikke afvisende over for igen at hente nye spillere på lejebasis - uden at han dog forholder sig til, om Casper Jørgensen igen kunne være en mulighed.

