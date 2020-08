Halvandet år med skader og corona

- Jeg ved ikke, hvor meget spilletid jeg får det næste halve år. Jeg kan være heldig at få chancen, og ellers skal jeg være så god som muligt til træning. Jeg vil ikke lægge skjul på, at foråret er det sværeste, jeg har prøvet i min karriere både mentalt og fysisk. Noget af det værste er følelsen af ikke at føle mig vigtig. Men lige nu er jeg ikke vigtig. Træneren og de andre piger ved ikke, hvad jeg kan. Jeg har været vant til i Brøndby og Rosengård at være en af de vigtige, sagde Simone Boye kort før jul.