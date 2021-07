Haile bliver ungdomstræner

- Vi er som klub rigtige glade for at kunne præsenterer Semere, som den nye U17 cheftræner. Det et kæmpe scoop og vi er glade for at han kan se sig selv i HBI og de muligheder vi tilbyder. Vi har haft nogle gode fodboldsnakke og matcher hinanden på det personlige og fodboldfagligt. Jeg har fulgt Semere's trænerkarriere fra hans begyndelsen og i dag er jeg glad for han er hos os, udtaler Danijel Djekic.

- Jeg ser frem til at starte i Holbæk B&I og glæder mig meget til at møde drengene og mine nye træner kollegaer. Danijel og jeg har haft nogle gode samtaler, hvor vi har udvekslet tanker og ideer, der til sidst landede en aftale. Det passer godt ind i min trænerudvikling og den plan jeg har lagt for min trænerkarriere. Et af klubbens ambitioner, ud over talentudvikling, er at vende tilbage til Divisionen. Med den tillid man har vist mig, er det min forhåbning at jeg kan indfri dette. Min egen spiller og trænererfaring på nogle af de højeste niveauer gør, at drengene vil opleve en træner der vil gøre alt for at skabe et stærkt træningsmiljø og en sund klubkultur. Mit ønske er dermed at løfte spillerne til et endnu højere niveau, individuelt og kollektivt, der gerne skulle udmønte sig i gode resultater., siger han blandt andet ifølge Hbi.dk.