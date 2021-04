Hagested trækker holdet ud

Med holdtrækningen tager Hagested den ene nedrykningsplads i serie 3 pulje 6. Tuse, der ikke fik point i efteråret, ligger til at tage den anden sikre nedrykningsplads, mens Fårevejle og Raklev med seks point samt Svinninge med syv point ligger lige over stregen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Hagested til deres holdtrækning, men det betyder, at klubben nu kun har et seniorhold, som kommer til at spille i serie 5.