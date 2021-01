Træner John Donner Hansen må væbne sig med tålmodighed. Først i løbet af en uges tid får han at vide, hvordan resten af Lammefjordens sæson kommer til at se ud. Foto: Per Christensen

Håndbolden i venteposition

Der har netop været møde i Dansk Håndboldforbunds turneringsudvalg, og meldingen er, at planerne for sæsonen sandsynligvis bliver offentliggjort i denne uge eller starten af næste.

Per Jensen, der er administrationschef i Håndbold Region Øst, fortæller, at det især er nogle detaljer i forhold til afviklingen af de jyske ungdomsrækker, der skal på plads.

Det er dog sikkert, at holdene ikke kommer til at gå direkte fra nedlukning til turneringskampe.

- Vi kan tidligst starte med ungdoms- og børnehåndbold den 17. januar, så de kommer tidligst til at spille kampe den 1. februar. Seniorerne kan tidligst komme i gang 1. marts, og de skal også have 14 dage, før de starter med turneringshåndbold. Det er en dyster turneringsudsigt, men der er dog muligheder. Vi har allerede besluttet, at fra 2. division og endefter mødes holdene kun en gang, siger Per Jensen.

Oven i den almindelige turnering kommer så de pokalkampe, som ikke er spillet. Her er Håndbold Region Øst forpligtet til at levere et antal hold til hovedturneringen, og ifølge Per Jensen venter HRØ på en besked om, hvornår de senest skal have fundet de hold.