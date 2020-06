Træner Thomas Emanuel har været nødt til at starte håndboldtræningen udendørs.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Håndbolden i fuld gang - på udebaner

Lokalsport Nordvestnyt - 08. juni 2020 kl. 16:42 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i marts sluttede håndboldsæsonen brat på grund af af faren for cornasmitte. En lille måneds tid før den panlagte sæsonafslutning besluttede Dansk Håndbold Forbund sammen med lokalforbundene, at turneringen fra 2. division og nedefter ikke ikke skulle spilles færdig.

Siden har coronakrisen kradset. Indtil denne uge har indendørssporten været hermetisk lukket, mens aktiviteterne udendørs gradvist har genåbnet.

Det har dog ikke talt som undskyldning for ikke at træne håndbold.

Det synes de i hvert fald at mene hos det lokale holdfællesskab mellem Holbæk Håndboldklub og Jernløse Håndbold, der i den seneste måneds tid har været i fuld sving med den fysiske træning udendørs i Holbæk Sportsby.

I den første tid foregik løbe- og styrketræningen - under de foreskrevne coronaregler - på sportsbyens nye atletikbane, men for et par uger siden blev to græsbaner i beachhåndboldbane-størrelse etableret og opstreget i udkanten af Holbæk Sportsby. Og dermed har op til 20 spillere fra 3. divisionsholdet, kvalifikationsholdet og U19-holdet kunnet træne to gange om ugen med bold.

- Når vi nu ikke kan være indendørs er det okay. Det er dejligt at komme i gang med bolden igen, selv om græsset er lidt glat og man skal passe på. Men spillerne går til den, siger Thomas Emanuel, der umiddelbart efter forårets bratte sæsonstop blev hyret som cheftræner for kvindernes 3. divisionshold og for U19-holdet i divisionen. Han og assistenttræner Simon Karkov, der er kommet fra Tuse, afløser Jano Wad og Jesper Øvad.

Og Emanuel, der senest var cheftræner i HF Kalundborg i mændenes kvalifikationsrække, er glad for at spillerne får muligheden for at komme i form - med og uden bold - selv om forholdene ikke er optimale.

- Det vigtigste er at få samlet spillerne og få lavet en masse ting sammen, så vi lærer hinanden at kende inden forberedelseerne til den kommende sæson for alvor skal i gang, siger Thomas Emanuel.