Der kommer til at gå halvanden uge endnu, før Micky Rasmussen og resten af Lammefjorden ved, hvordan og hvornår de kommer til at spille håndbold igen.

Håndbold-afgørelse i februar

- Der er ingen tvivl om, at det bliver en enkeltturnering, fastslår Håndbold Region Østs administrationschef Per Jensen.

Dermed står det fat, at holdene i alle rækker kun kommer til at mødes en gang. Den ordning var allerede meldt ud for seniorhåndbolden. Men meget mere tør administrationschefen ikke sige.

- Der er stadig den dark horse, om vi kommer i gang til 1. marts. Planlægning er godt, men intet slår svineheld. Vi planlægger at komme i gang den 1. marts, så vi har en skabelon, vi så kan tilpasse. Vi vil have gjort vores bo op, og skal det tilpasse Fyn og Jylland. Vi regner med, at det er på plads den 10. februar, så vi kan melde noget ud i løbet ad dagen, siger Per Jensen.