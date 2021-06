Holbækkeren Stefan Håkansson har netop skrevet under på en to-årig kontrakt med 2. divisionsklubben HIK. Foto: Anders Kamper

Håkansson har fået drømmejob i HIK

Lokalsport Nordvestnyt - 08. juni 2021 kl. 17:03 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Det var ikke længe, den tidligere cheftræner i Holbæk og senest Roskilde KFUM, Stefan Håkansson, fik lov til et gå årbejdsløs.

Oven på tre ugers lediggang efter fyringen i Roskilde KFUM, der i øvrig lige akkurat undgik nedrykning fra 2. divisions pulje 2, skrev 39-årige Stefan Håkansson under på en to-årig kontrakt med Hellerupklubben HIK, der sluttede på andenpladsen i samme division.

Et skridt i den helt rigtige retning for den efterhånden rutinerede træner, der også har været assistent for Per Nielsen på Brøndby's 3F kvindeliga hold.

- Det var præcis den udviklingsmulighed, jeg søgte for at komme et skridt længere op i karrieren, det er jeg meget glad for, siger Stefan Håkansson, der fik en henvendelse fra HIK og forhandlede sig til rette med sportschef - og fodboldkommentator - Per Frimann.

- Klubben er inde i en spændende proces med talentudvikling, succes i DBU's licenssystem, og et underholdende og stærkt 2. divisionshold. Det kan vi med stor glæde sige, vil fortsætte i de næste år, lover Per Frimann i en pressemeddelse fra Hellerupklubben.

Stefan Håkansson, der i sin aktive karriere blandt andet nåede at spille 259 førsteholdskampe og score 49 mål for Holbæk - og meget snart skal i gang med P-træner-uddannelsen - glæder sig over det setup med stor fokus på talentudvikling, som HIK har bygget op over en årrække.

- Basis-tankegangen er hele tiden at udvikle og bruge egne spillere i stedet for at skulle hente spillere udefra. Vi er ratet højt i DBU's stjernesystem for så lille en klub. Det er rigtigt spændende, og spillerne er dygtige og integreres tidligt i førsteholdfodbolden, fortæller Stefan Håkansson, der bor og arbejder i Holbæk.

Håkansson starter med forberedelser til den nye sæson i HIK i begyndelsen af juli, og selv om 2. divisionsklubben slutter i toppen, er der ikke den store fokus på en eventuel oprykning i den kommende sæson.

- Det er ikke noget tema. Men vi skal stræbe efter at spille god offensiv fodbold, have fokus på præstationerne og spillernes udvikling, så kommer resultaterne også, lyder Håkanssons filosofi.

Han afløser den gennemrutinerede trænerduo, Torben Storm og Bent Christensen, der i foråret trådte til i stedet for Kristoffer Wichmann.

Storm og Christensen fortsætter dog i assistent-roller.

- Jeg bliver temmelig godt flankeret, understreger Stefan Håkansson, der OGSÅ får den tidligere Holbæk-målmand Kim Drejs som målmandstræner.

