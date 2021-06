Bosse Håkansson på terrassen i sit hjem ved havnen. I hånden har han en forgyldt fodboldstøvle fra dengang tilbage i 1975, hvor han stod i spidsen for Holbæks sølvhold. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Håkansson: Danmark når længere end Sverige

Lokalsport Nordvestnyt - 12. juni 2021 kl. 13:02 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Han er født og opvokset i Sverige, men kom til Danmark for 52 år siden, hvor han samme år - i 1969 - gjorde B1903 til dansk fodboldmester.

Senere tog han vestpå og stod i spidsen for Holbæks sølvhold i 1975.

Den populære toptræner Bosse Håkansson blev hængende i Holbæk og fik sammen med sin kone Birthe sønnerne Niklas og Stefan, der begge har spillet divisionfodbold. Lillebror Stefan, der fyldte 40 år fredag, er fortsat i sin fars fodspor som træner.

For den nu 78-årige Bosse Håkansson har det meste af livet handlet om fodbold, og selvfølgelig er han klar til at følge EM-turneringen, der netop er fløjtet i gang i en række europæiske lande.

Og man skal ikke have været sammen med den lune og snakkesagelige svensker længe før man kan slå fast, at træner-hjernen stadigvæk fungerer godt og er klar til at analysere. Håkansson ser mange fodboldkampe i løbet af sæsonen, både live og ikke mindst på tv, hvor det kan blive til flere kampe om dagen, når man nu følger med i mange af de europæiske landes turneringer - og ikke mindst i de fleste rækker i sit tidligere hjemland på den anden side af Øresund.

Også Sverige er med i EM-slutrunden, men Håkansson, der er tidligere idrætslærer og i sin tid også var træner i Jyderup og Kalundborg, forventer ikke, at svenskerne kommer videre fra Gruppe E, hvor Spanien, Polen og Slovakiet er modstanderne.

- Uden Zlatan Ibrahimovic har de ikke en chance. Med Zlatan kunne de gå videre. Han tager jo to mand, og de kan ikke vælte ham. Men han er jo desværre skadet, siger Bosse Håkansson og mindes en kamp tilbage i tiden, hvor sønnen Stefan som juniorspiller mødte Malmø FF, hvor Zlatan Ibrahimovic var med.

- Jeg husker tydeligt kampen som endte 1-1. Både Stefan og Zlatan scorede, smiler Bosse Håkansson, der ikke mener, at Sverige har klassen til komme videre.

Stærkt dansk forsvar Og Håkansson forspilder heller ikke en lejlighed til at ringe til sin søster i Karlskrona for at drille lidt.

- Og hun hader Zlatan, griner bror Håkansson.

Han regner til gengæld med, at Danmark, der i Gruppe B er sammen med Finland, Belgien og Rusland, kan nå en kvartfinale og måske oven i købet vinde den, afhængig af, hvem modstanderen bliver.

- Danskerne har en spændende trup med de to i midterforsvaret, Andreas Christensen og Simon Kjær. Det er et godt makkerpar. Og så med en klassemålmand i Kasper Schmeichel bag sig. De tre hører til blandt de stærkeste i Europa, siger Bosse Håkansson, der nok hellere havde set Henrik Dalsgaard fra Brentford på Jens Stryger Larsens backplads.

- Stryger er hurtig, men defensivt ikke så god, mener Håkansson, der oven på Danmarks sidste testkamp er lidt bekymret for Pierre Emil Højbjerg på den danske midtbane.

- Han skal selvfølgelig være med, men han virker slidt efter at have spillet samtlige kampe for Tottenham i den engelske liga, hvor tempoet er så højt, at man bliver helt træt bare af at se dem, smiler den tidligere træner, der foreslår Højbjerg i en lidt mere defensiv rolle, mens Dortmunds Thomas Delaney skubbes længere frem.

En »halv« Zlatan I det danske angreb foretrækker Bosse Håkansson store Andreas Cornelius fra italienske Parma fremfor Kasper Dolberg fra Nice.

- Cornelius fylder meget, han har krop og er en slags »halv« Zlatan. Dolberg er hurtig, men er nem at skubbe væk, mener Bosse Håkansson, der også glæder sig til Martin Braithwaites hurtighed i front.

- Mange af dem er jo topspillere i Europa, de er svære at slå, så jeg tror, de kommer langt, siger Bosse Håkansson om det danske EM-hold.

Ikke mindst på grund af målmand Manuel Neuer, ser Bosse Håkansson Tyskland som den klare EM-favorit.

- Tyskland spiller meget disciplineret og kan finde hinanden med bind for øjnene. De har et fantastisk hold, synes Håkansson, der ellers også har fidus til Belgien fra Danmarks gruppe.

- Men Kevin De Bruyne i topform kan de ikke undvære, siger den tidligere mestertræner, der tilbage i 1975 var meget tæt på at blive dansk landstræner. Og ansøgningen var klar.

- Anfører Per Røntved havde anbefalet mig, men de foretrak Kurt Nielsen, som ikke forlangte løn, men bare skulle have kørepenge. Jeg var ellers klar med et program og havde også forslag til træningskampe, husker Bosse Håkansson, inden han sætter sig til rette for at følge Danmarks åbningskamp mod Finland i Parken.