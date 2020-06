Håb om tilskuere til første kamp

De nyeste udmeldinger fra regeringen giver håb om at få tilskuere på tribunen, når Holbæk søndag den 14. juni spiller hjemme mod VSK Århus. Foto: Mie Neel

Lokalsport Nordvestnyt - 05. juni 2020 kl. 19:45 Af Christian Dahl og Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt tyder på, at Holbæk B&I som ventet kan genoptage sæsonen i 2. division næste weekend. Og de seneste forlydende tyder på, at det måske endda kan blive med tilskuere.

- Vi glæder os helt vildt til at komme i gang, siger Jakob Andersen fra Holbæk B&I.

Regeringen lægger i et udspil til partilderne op til en yderligere genåbning af Danmark, der skal træde i kraft 8. juni. Ifølge udspillet, som Ritzau er i besiddelse af, lægger regeringen op til en harmonisering af undtagelserne i forbindelse med arrangementer med siddende publikum.

Jakob Andersen har under corona-krisen stået for klubbens kontakt til Divisionsforeningen, og han fortæller, at de nærmere retningslinjer skal på plads på et møde på tirsdag. Han har dog også set efterretningerne i flere medier om, at forsamlingsforbuddet hæves til 50 mennesker, og at der kan samles op til 500 til idrætsarrangementer.

- Vi er klar, og vi starter jo med en hjemmekamp. Det ser så ud til, at alle tilskuere skal sidde ned, siger Jakob Andersen.

Om Holbæk så kommer til at kunne udnytte hele siddetribunen i Holbæk Sportsby er et andet spørgsmål. Før regeringen kommer med den endegyldige udmelding om fase tre af genåbningen, er det uklart, om der kommer til at være afstandskrav mellem tilskuere.

Der er plads til 320 siddende tilskuere på tribunen i Holbæk Sportsby.

For lidt i Superligaen Til gengæld betyder 500 tilskuere ikke meget for klubberne i Superligaen.

- Harmoniseringen betyder, at det også vil være muligt at holde for eksempel en konference med siddende deltagere eller lignende, samt at idrætten, for eksempel superligaklubberne, kan samle op til 500 personer til kampene, hvor tilskuerne sidder ned, lyder det i udspillet.

Ifølge Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, vil tilladelse til 500 personer på stadion ikke gøre den store forskel for klubberne.

- Hvis vi får mulighed for at lukke op med 500 personer, er vi glade for at have muligheden for at demonstrere, at vi forsvarligt kan bringe tilskuere på stadion. Men skal det gøre en forskel for fodbolden, skal vi op i nogle helt andre muligheder, siger han til Ritzau.

Hvad er »helt andre muligheder« helt konkret?

- Det er væsentligt for os, at vi fra den kommende sæson kan operere med noget, der ligner fuld kapacitet. Og ellers en meget betydelig kapacitet i de enkelte sektioner på stadion. Eventuelt forbundet med afstandskrav.

Han er ikke bekymret for, om følelsesudbrud og jubel ved eksempelvis scoringer kan skabe en uhensigtsmæssig adfærd på lægterne.

- Vi ved jo ikke, hvordan folk reagerer. Der har været en betydelig adfærdsændring. Men vi kan sætte kontrollerede forhold op omkring hele tilskuerrækken, siger direktøren.

Det indebærer blandt andet, at tilskuere skal oplyse om symptomer ved billetkøb, at tilskuere møder på forskellige tidspunkter for at undgå store menneskemængder, og at folk generelt skal holdes adskilt på stadion.