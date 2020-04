Håndboldspillerne vil nok også i maj være forment adgang til banerne, som her i Holbæk Sportsby. Derfor vil HRØ tage kontakt til klubberne på Sjælland. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

HRØ vil have overblik

Lokalsport Nordvestnyt - 27. april 2020 kl. 16:43 Af Brian Jensen

Håndbold Region Øst vil i de kommende uger tage kontakt til samtlige håndboldklubber på Sjælland. Det gør håndboldforbundet for at danne sig et overblik over, hvordan klubberne er påvirket af corona-krisen.

HRØ orienterede fredag samtlige klubber om det kommende tiltag. Forbundets medarbejdere er i øjeblikket hjemsendt med lønkompensation, og når de vender tilbage den 11. maj begynder de at tage kontakt til de i alt 190 klub-formænd. Det fortæller admininstrationschef i HRØ, Per Jensen.

- Vi vil kontakte enhver formand og lave en spørge-guide om konsekvenser af krisen, både sportsligt og økonomisk og i forhold til medlemmer og frivillige. Formålet er at gøre os klogere, for vi kan godt sidde lidt i en osteklokke her i Brøndby, fortæller Per Jensen.

Dansk Håndbold Forbund og de tre distriktsforbund - Håndbold Region Øst, Fyns Håndbold Forbund og Jydsk Håndbold Forbund - som administrerer turneringen for 2. division og nedefter, besluttede allerede den 13. marts at slutte turneringen for alle rækker.

Den 17. april sendte Dansk Håndbold Forbund et antal medarbejdere hjem som følge af corona-udviklingen.

- Der har været foruroligende stille siden marts. Enten fordi det går godt, eller fordi de er i en form for granatchok, vurderer administrationschefen.

Derfor vil HRØ i de kommende uger bruge mandage, tirsdage og onsdage til at kontakte de sjællandske håndboldklubber - og bruge torsdage og fredage til at evaluere svarene.

- Vi ringer til hver enkelt formand, så vi ved at vi har kontakt til alle klubber. Så vil vi begynde at lave nogle handlings-parametre, så vi kan hjælpe både mundtligt og for eksempel med forskellige links til støtte-ordninger. En forsigtig kalkyle er, at tidsforbruget er cirkal fire timer per klub, lyder det fra Per Jensen.