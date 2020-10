De øgede rengøringskrav under coronaen sætter pres på omklædningskapaciteten i hallerne. Rådet fra Håndbold Region Øst er, at lade de hold, der kører længst, få adgang til badefaciliteterne, mens hjemmeholdene bedre kan klare det hjemme. Foto: Allan Nørregaard

HRØ: Lad udeholdet få omklædningsrummet

Lokalsport Nordvestnyt - 07. oktober 2020 kl. 11:07 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Kan man forbyde modstanderholdet at have tilskuere med?

Hvad gør man, når man mangler omklædningsrum?

Det er to af de helt konkrete spørgsmål, som blev stillet, da Håndbold Region Øst mandag aften for første gang holdt virtuelt spørgemøde om corona.

Omkring hver fjerde af håndboldklubberne fra Sjælland deltog, og en række spørgsmål gik igen. Det handlede mest om rammerne for afvikling, og lad od så bare få svarene på de to indledende spørgsmål.

- Det er utroligt vigtigt, at det er de lokale forhold, der er afgørende. Så det kan vi ikke bestemme fra centralt hold. Men hvis der er problemer med antallet af tilskuere i hallen, så sørg for, at modstanderholdene får det at vide. Og sørg for at der i hvert fald er plads til chaufførerne i børne- og ungdomsrækkerne, så de ikke skal sidde ude i bilerne. Og i forhold til omklædningsrum, så vurder, om det ikke er bedre, at hjemmeholdet klæder om hjemmefra. De kan måske være hjemme på 10 minutter. Og skal omklædningsrummene prioriteres, så kan man måske give dem til dem, der kommer længst væk fra, siger HRØ's administrationschef Per Jensen.

Det helt grundlæggende råd er, at man skal være åben om forholdene. Både internt i klubben og udadtil.

Og så skal man sørge for, at andre kan hjælpe.

- Stil nu afspritning til rådighed ved udskiftningsområderne. Det er for at aflaste jer selv, så I ikke går døde i det. Folk kan godt finde ud af at hjælpe med at spritte af, hvis bare der er noget at spritte af med, siger Per Jensen.

Han glæder sig i øvrigt over, at der var så mange deltagere ved mødet, og han fortæller, at HRØ har fået meget positive tilbagemeldinger fra foreningerne. Derfor er HRØ ved at planlægge et nyt virtuelt møde i uge 44. Denne gang på en anden ugedag og et andet tidspunkt, så man også rammer dem, som ikke lige kan mandag ved spisetid, hvor det første møde blev holdt.

- Vi kunne ikke nødvendigvis give dem et tilfresstillende svar, men det vigtigste var, at de fik et svar. Der var ingen, der sad tilbage med løst krudt, der ikke var hældt vand på. Alle har fået svar. Nu har vi trådt vores barnesko inden for virtuelle foreningsmøder, så nu skal vi have vandrerstøvlerne på, siger Per Jensen. Danmarks Håndboldforbund holder ikke på tilsvarende måde spørgemøder, men de har valgt at samle de mest stillede spørgsmål, som forbundet besvarer på sin hjemmeside.