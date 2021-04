Brian Jensen bliver nu træner i HF Kalundborg.Privatfoto

HFK henter træner i NFØ

Lokalsport Nordvestnyt - 04. april 2021 kl. 08:11 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

HF Kalundborg havde håbet at spille sig til en oprykning til 3. division i dette forår under ledelse af Brian Jørgensen og Martin Larsen.

Nu bliver det i stedet Brian Jensen, der kommer til at stå i spidsen, når sæsonen starter efter sommerferien.

- Det er en ung træner på vej fremad. Han er arbejdsom, og han er en rigtig klubmand. Vi er glade for at få en lidt yngre træner på vej frem med ambitioner, og han passer godt til den trup, vi har nu, siger Thomas Voss fra HF Kalundborgs styregruppe.

Han lægger ikks skjul på, at klubben ærgrer sig over ikke at have fået lov at spille 2020-21-sæsonen færdig, efter DHF på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde valgte at annullere sæsonen.

- Vi holdt os i gang hele vinteren, og spillerne har trænet individuelt som sindssyge i håbet om, at vi kunne fortsætte. Så det var en våd i klud i ansigtet. Spillerne havde helt klart ambitionen om at rykke op, fortæller Thomas Voss.

Han mener, at HF Kalundborg havde et godt hold, der var blevet forstærket i forhold til efteråret. Både emd en tilbagevendt Tobias Jørgensen efter skadespause, med hans bror Jonas Jørgensen og med rutinerede Jano Wad, som var skiftet tl klubben, men som ikke nåede at spille kampe. Jano Wad bliver i den kommende sæson spillende assistent for Brian Jensen.

- Tobias Jørgensen er uden tvivl vores stærkeste kort. Så har vi Mikkel Nissen, og Mads Jepsen og Rasmus Voss har spillet stærkt, hvor Mads har spillet forsvar, og Rasmus har spillet angreb, så får vi Jonas Jørgensen, som er en ung, rigtig dygtig spiller, og så med Jano Wad får vi noget rutine, siger Thomas Voss om truppen.

Det betyder også, at HF kalundborg går ind til sæsonen med tårnhøje ambitioner.

- Vi forventer at spille med om oprykning. Vi går helt klart efter oprykningen, det kan vi lige så godt melde ud, siger Thomas Voss.

Trænerskiftet betyder, at Brian Jørgensen igen kan koncentrere sig om at være i HF Kalundborgs styregruppe sammen med Thomas Voss. Sidstnævnte understreger dog, at trænerskiftet ikke skyldes utilfredshed med Brian Jørgensen.

- Det har hele tiden været aftalen, at Brian og Martin kun skulle tage et år. Vi var sent ude, fordi vi troede, vi skulle forlænge med Thomas Emanuel, og så kom coronaen. Så jeg overtalte Brian til at tage en sæson, og han fik Martin med. De har leveret et fremragende arbejde. Både ledelse og spillere er meget tilfredse, siger Thomas Voss.

Den nye Kalundborg-træner Brian Jensen førte i den annullerede 2020-21-sæson NFØ til fire sejre og et nederlag i fem kampe. Det eneste nederlag kom netop til HF Kalundborg, der også noterede sig fire sejre og et nederlag i fem kampe.