HF Kalundborg tabte til tophold

Kalundborg var uden målmanden Andreas Bundgaard, og da Kasper Larsen fik rygproblemer og kun blev brugt i forsvaret, var det begrænset hvad værterne kunne stille op over for Slagelse, der ud over et enkelt nederlag og en uafgjort kamp har vundet alle øvrige opgør. Slagelse bragte sig hurtigt foran med 6-3 og var foran med fire mål efter første halvleg.