HB&I'er fra Kalundborg udtaget til landsholdssamling

- Selv om han udtaget som venstreback, har vi også brugt ham som kantspiller i en træningskamp, hvor han har været vigtig i presspillet. Han er tovejs-spiller med et godt mindset, er klædeligt ydmyg og har en super energi. Og han var også den, der viste god form og løb længst af alle i testen efter sommerferien, siger træneren om Mikkel Madsen, der scorede et mål i sin debut for Holbæk i weekendens sejr på udebane over Sundby.