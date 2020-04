Holbæk. 2. division. Foto: Svend Erik Hansen

HB&I-sponsor holder fast trods krise

Lokalsport Nordvestnyt - 24. april 2020

Selv om krisen kradser i alle dele af samfundet, så har hovedsponsoren i 2. divisionsklubben Holbæk Bold- & Idrætsforening, restauranten SuRi, ikke tænkt sig at smække pengekassen i. Café- og restaurationsbranchen har i snart halvanden måned ikke kunnet åbne dørene for gæster, men det får ikke ejer Henrik Nielsen til at overveje sponsoratet.

- For mig har det ingen indflydelse. Det har jeg slet ikke overvejet, siger SuRi-ejeren, der er i gang med sit tredje sponsorat i Holbæk.

Hovedsponsoraftalen udløber til nytår og vil på det tidspunkt have kørt i tre gange to år. Og selv om restaurationsbranchen endnu ikke ved, hvornår de må åbne dørene for gæster, så vil fiske-restauranten på Holbæk Havn fortsat være sponsor.

- Man annoncerer jo også i dårlige tider. Det er da mange penge, men jeg synes også, at jeg får noget for dem, erklærer Henrik Nielsen, der i begyndelsen af marts også blev sponsor for det Holbæk-baserede cykelhold Team Eiland Electric Carl Ras.

For Henrik Nielsen er den lokale støtte afgørende.

- Det lokale betyder meget for mig og har altid gjort det. En ting er kroner og øre, noget andet er vigtigheden i at støtte det lokale, erklærer han.

I HB&I har sponsor-udvalget ikke kunnet mødes, da klubbens ansatte er sendt hjem med lønkompensation. Alligevel prøver klubben at agere platform for de mange sponsorer i netværket.

- Vi har ikke mødtes, og erhvervsnetværket er stille. Men vi har prøvet at bruge netværket til at hjælpe andre i netværket, fortæller klubbens næstformand, Mads Munkholm Teglskov - der vikarierer for den hjemsendte sponsorkonsulent Asger Madsen.

- Det er restaurationer og konsulenthuse, hvor vi videreformidler for eksempel seancer om, hvordan man kommer gennem krisen. Vi prøver at hjælpe sponsorerne, for et stærkt sponsornetværk er afgørende for, at vi kan drive klubben, understreger Mads Munkholm Teglskov.