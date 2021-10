Se billedserie Kaj Lykke Pedersen var gennem mange år førsteholdsspiller og blev senere både træner og manager for Holbæk B&I.

HB&I siger farvel til klubkoryfæ

Lokalsport Nordvestnyt - 23. oktober 2021 kl. 09:49 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Holbæk Bold- & Idrætsforening måtte i den forgangne uge tage afsked med en af klubbens helt store personligheder. 81-årige Kaj Lykke Pedersen, mistede livet i en solo-ulykke og blev bisat fra Hagested Kirke torsdag.

Pedersen, ofte kun omtalt som Kaj Lykke, var aktiv i fodboldklubben i Holbæk gennem en menneskealder. Han begyndte i klubben i 1950 og fik i 1958 førsteholdsdebut i sjællandsserien som ynglingespiller. Han nåede frem til 1971 at spille 265 førsteholdskampe og score 118 mål for Holbæk. I 1968 blev Kaj Lykke Pedersen kåret som årets spiller i Holbæk.

I 1979 blev Kaj Lykke træner i Holbæk og hentede i Såby assistenttræneren Kaj W. Pedersen. De to havde et frugtbart samarbejde, der førte til en sjetteplads i 2. division og en semifinale i pokalturneringen. Året efter hyrede Holbæk Kresten Bjerre som førsteholdstræner og Kaj Lykke Pedersen blev på det tidspunkt klubbens første manager.

- Han stod for det spillemæssige og det tekniske, mens jeg stod for det fysiske, fortæller Kaj W. Pedersen, der har haft et tæt forhold til navnebroderen lige siden 1979.

Fulde navn: Kaj Lykke Pedersen

Født: 13. august 1940

Familieforhold: Gift med Inge - bosat i Gurede på Tuse Næs

Civilt erhverv: Udlært møbelsnedker, og har bl.a. arbejdet som tømrer og som sløjdlærer på Vig Skole, og sideløbende har han solgt brænde.

Fodbold

Som aktiv: Holbæk B&I (1958-1971 - 265 kampe/118 mål)

Som træner: Hagested, Tuse Næs, Knabstrup, Kalundborg, Jyderup, Vig og Holbæk B&I (som manager i 1979).

Blev indmeldt i Holbæk B&I i 1950, og debuterede på klubbens førstehold i 1958 som ynglingespiller i sjællandsserien.

Kaj Lykke var klubbens første 12. mand, da denne blev indført.

Topscorer i Holbæk B&I og 3. division øst med 19 sæsonmål.

Årets Spiller i Holbæk B&I i 1968.

ar tre gange prøvet at lave fire mål i førsteholdskampe for Holbæk B&I (6-2 over Sorø/1959, 12-1 over Brøndbyvester/1960 og 9-1 over Fremad Amager/1966) I bogen »Kampdag« af Morten Bruun (fra september 2021) kategoriseres Kaj Lykke som en af de ti største spillere i Holbæk B&I’s historie.

Øvrig sport

Bryder og vægtløfter - og håndboldsspiller på divisionsniveau i Holbæk Håndboldklub. - Som spiller var Kaj hurtig, han spillede fløj og back og lavede mange mål. Som trænere havde vi det rigtig godt med hinanden, vi har aldrig været uvenner og vi har aldrig skændtes en eneste gang, fortæller Kaj W. Pedersen, der især husker Kaj Lykke for hans humør.

- Han var altid glad og humoristisk og var altid i godt humør. Han havde mange spydige kommentarer, som kunne blive misforstået, hvis man ikke kendte ham. Jeg vil huske ham som en rigtig god kammerat og en rigtig sympatisk person, siger Kaj W. Pedersen.

Inspirerende træner Kaj Lykke hentede som noget af det første holdlederen Erik B. Sørensen fra Tølløse til Holbæk. Og Sørensen har i mange år været en del af en kortklub med Kaj Lykke Pedersen, Kaj W. Pedersen og Stig Jarlfeldt, der dengang var træner for andetholdet. Erik B. Sørensen havde i 1971 spillet på Holbæks andethold sammen med Kaj Lykke.

Det blev starten på et tæt venskab, ikke mindst uden for fodboldbanen. Et venskab, der blev cementeret, da Sørensen blev holdleder.

- Han ringede en dag og inviterede mig til kaffe. Så sagde han »jeg skal være træner i Holbæk og du skal være holdleder«. Jeg havde egentlig lovet at fortsætte i Tølløse, men han sagde "jamen vi skal jo i Europa Cup, tænk på alle de ture vi skal på". Og så sagde jeg ja, beretter Erik B. Sørensen, der ligesom de fleste andre der har set Kaj Lykke spille fodbold var imponeret.

- Han lavede mange mål og var lynende hurtig. Han kunne score fra helt umulige vinkler, helt ude i siden af banen, men han kunne også stå lige foran mål og brænde selv de største chancer, erindrer Sørensen, der fik et tæt samarbejde med Lykke på trænerbænken.

- Kaj var fantastisk til at holde tale for drengene. Han var som træner inspirerende, på grund af hans personlighed og hans måde at være på. Der var altid et smil og en kæk bemærkning, han var aldrig bange for at sige noget, lyder det fra Erik B. Sørensen.

Hovedstødsmål i håndbold Kaj Lykke har i øvrigt præsteret at spille en fodboldivisionskamp i Korsør og en håndbolddivisionskamp i Roskilde på samme dag - og så har han i øvrigt scoret et hovedstødsmål i håndbold.

Efter endt skolegang på den daværende Klosterskolen og på Østre Skole var han i en periode arbejdsdreng på papfabrikken på Østerled, og i 1956 fik han hyre på skibet »Cambodia« og var blandt andet i Indien, Thailand, Vietnam, Kina, Hongkong, Singapore, Filippinerne og Japan.

Tilbage i Holbæk kom Kaj Lykke i lære som møbelsnedker og han var senere sløjdlærer gennem 36 år på Vig Skole.