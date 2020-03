HB&I-formand Kim Stroustrup, til venstre, forventer, at 2. divisionsspillerne træner selv, mens klubbens personale er hjemsendt. Foto: Per Christensen

HB&I sender personale hjem

- I takt med at vi ser indtægterne forsvinde, bliver vi nødt til at gøre noget.

Sådan siger formanden for Holbæk B&I, Kim Strou­strup, efter klubben tirsdag valgte at hjemsende klubbens fem fastansatte samt klubbens frivillige trænere og ledere.

- Vi er gevaldigt presset på økonomien. Vi må tage de ting, vi kan få. Vi håber, at vi kan få mulighed for at få hjælp til lønningerne. Vi gør det for at få del i puljen, siger Kim Stroustrup.