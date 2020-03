HB&I overvejer træningsstart

Holbæk Bold- & Idrætsforening vil måske lade 2. divisionsspillerne træne igen. Men det afhænger af kommunens godkendelse. Foto: Brian Jensen

Lokalsport Nordvestnyt - 26. marts 2020 kl. 10:15 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er ved at undersøge mulighederne. Jeg har skrevet til kommunen og spurgt, om vi må få lov til at træne.

Det fortæller Holbæk B&I's formand Kim Stroustrup efter, Divisionsforeningen onsdag åbnede for, at klubberne i Superligaen, 1. division og 2. division kan begynde at lave en begrænset mængde træning sammen.

Da Holbæk Kommune har lukket alle idrætsanlæg, kræver det dog også, at kommunen giver tilladelse. Og det svar havde Kim Stroustrup ikke fået onsdag aften.

Cheftræner Lars Feist vil gerne i gang med træningen. Men han fortæller, at det under ingen omstændigheder bliver før næste uge.

- Det er så ny information, så jeg vil gerne lige vente et par dage og se, hvad Fodbolddanmark og resten af Danmark gør, siger Lars Feist.

Træneren slår også fast, at ingen spiller vil blive tvunget til at deltage i træningen, der vil blive et tilbud og ikke et krav.

- Jeg hverken kan eller vil tvinge nogen. Hvis vi gør det her, så kommer vi til at følge alle retningslinjer slavisk. Skulle der være en spiller eller to, der ikke har lyst, så vil jeg selvfølgelig acceptere det. Jeg har bedt spillerne om at tænke over, om de har lyst, og har de ikke det, så skal de bare sige det til mig, siger Lars Feist, der onsdag har orienteret spillerne om muligheden for at genoptage træningen.

Der bliver under ingen omstændigheder tale om almindelig træning, som man kendte det før corona-nedlukningen. I stedet bliver der tale om træning i mindre grupper med god afstand.

Kim Stroustrup anser det heller ikke for almindelig træning, og han nikker genkendende til de mange krav til træningen.

- Det er da en mulighed for at komme i gang. Men det er ikke afgjort endnu. Det kommer også an på spillerne og trænerne og hvad de vil og hvor meget, siger Kim Stroustrup.