Jonas Hansen har lavet en aftale med Holbæk B&I for den kommende sæson.

HB&I laver aftale med gammel kending

Da Holbæk B&I fredag spillede 1-1 mod Avarta, var der to nye ansigter med på holdet.

Det ene kan man godt vænne sig til, for Holbæk har lavet en aftale for den næste sæson med forsvarsspilleren Jonas Hansen.

Det andet ansigt er der også i den kommende uge, men det er usikkert, om det bliver til en aftale for næste sæson med angriberen Alain Mmonga Mateso Lokolola.

Jonas Hansen har en fortid som ungdomsspiller i Holbæk, men har senest været i Frederikssund. Han kom fra starten af anden halvleg ind i stedet for Triston Hall. Holbæk har lavet en etårig aftale med midterforsvareren.

Han kender angriberen Alain Mmonga Mateso Lokolola fra hans tid som ungdomsspiller i HB Køge, og han har siden spillet for Frem og Herlev. Han nåede ikke for alvor at sætte sit aftryk på kampen mod Avarta, men Lars Feist noterede fine ting.