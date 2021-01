HB&I henter udvikler i Tuse

- Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang. Jeg brænder for børnefodbolden og foreningslivet generelt. Der er et fantastisk fundament at bygge på i HB&I. Nuværende og tidligere engagerede mennesker i klubben har beskrevet retningslinjerne for børnefodbolden, som er et stærkt arbejdsredskab at tage udgangspunkt i. For mig handler det om at give børnene den bedst mulige start på det foreningsliv, som er så unikt for Danmark. Børnene lægger så mange timer i deres fritidsaktiviteter, så vi skal huske, at det har en stor betydning for deres udvikling som menneske. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvad og hvordan vi gør tingene. Vi skal sikre, at det skal være sjovt og trygt at gå til fodbold med kammeraterne, når børnene er små. Det skal give dem lyst til at lære endnu mere, siger Christian Sloth ifølge en pressemeddelelse fra Holbæk B&I.