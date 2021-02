HB&I henter tre spillere

Hervé Gamys som U17-spiller i Holbæk. Den i dag 22-årige midterforsvarer skal i foråret spille for Holbæk B&I. Foto: Per Jensen

Lokalsport Nordvestnyt - 01. februar 2021 kl. 22:04 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

På dagen, hvor det danske transfervindue lukkede, kunne Holbæk B&I fortælle om tilgang af tre spillere.

De to af dem er kendte ansigter i klubber, mens den tredje for første gang kommer til at spille for Holbæk.

Klubben har hentet to midtbanespillere på leje i HB Køge, og så har man tilknyttet en midtstopper, der senest har spillet i Avedøre.

Holbæk har især været ude efter en ny spiller til midterforsvaret, og klubben har altså lavet aftale med 22-årige Hervé Gamys, som spillede i Holbæk B&I som U17-spiller.

Siden har han været med omkring holdet i 1. division for HB Køge og 2. division for Frem, men har altså senest spillet for Avedøre i danmarksserien.

- Vi kender Hervé rigtig godt, da han spillede som U17-spiller hos os inden han tog videre til HB Køge. Hervé er en spillende midtstopper med gode indslag i det opbyggende spil. Han mestrer både det korte og lange spil som midtstopper. I forsvarsspillet er han en forudseende spiller der godt kan lide at læse spillet og bryde boldene snarere end at krige og duellere med modstanderen. Hervé skal bygges op efter en periode med lidt mindre aktivitet, men vi forventer at han vil kunne indgå i kamp allerede i førstkommende weekend, siger Holbæks sportschef Klaes Egel Rasmussen.

Det bliver også til et gensyn med efterårets lejespiller Casper Jørgensen fra HB Køge. Han er blevet enig med HB Køge og Holbæk om, at han også i foråret spiller for Holbæk på lejebasis.

I efteråret kom han til Holbæk sammen med kantspilleren Abdul Hamzah, og også denne gang har han en ung holdkammerat med sig til Holbæk på lejeaftale. Det er den 19-årige Christian Toftdahl, som ifølge en pressemeddelese fra Holbæk B&I dækker flere pladser på midtbanen.

- Jeg er flere gange blevet citeret for, at vi skal gå efter at løfte »overliggeren« hos os i alt hvad vi foretager os. Lejeaftalerne med Casper Jørgensen og Christian Toftdahl gør det. Som både talent- og sportschef er jeg optaget af, at vi skal skabe et miljø hvor HB&I er et udviklingssted og et springbræt til højere niveau. Casper og Christian er præcis det vi søger: Sultne spillere, som har ambitioner om endnu mere. Samtidig skal de selvfølgelig kunne løfte overliggeren i både kamp og træning. Og det kan de. Casper og Christian har ingen friplads hos os. De skal konkurrere på lige vilkår med alle andre, men vi forventer at de kan bidrage med masser af kvalitet i kampene og masser af sult og energi i træningshverdagen, fortæller Klaes Egel Rasmussen i klubbens pressemeddelelse.