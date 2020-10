Tarik Mouhrib blev hentet til Holbæk inden sæsonen og overtog pladsen som højre kant. Nu har Holbæk lejet en ny, ung kantspiller i HB Køge sammen med en ung midtbanespiller. Foto: Anders Vestergaard

HB&I henter teenagere i Køge

Lokalsport Nordvestnyt - 06. oktober 2020 Af Christian Dahl

Lige inden transfrvinduet smækkede i, har Holbæk B&I hentet to spillere på lejeaftaler, som gælder resten af efterårssæsonen.

Det er den 17-årige midtbanespiller Casper Jørgensen og den 18-årige offensivspiller Abdul Hamzah, som kommer til Holbæk og altså vil være i spil til de sidste syv kampe i 2. divison inden vinterpausen.

- Vi er glade for at vi er lykkedes med at hente to talentfulde spillere til klubben. Begge ligger lige i periferien af en stærkt besat midtbane og offensiv i HB Køge, men vi tror på at de hos os kan komme ind og hjælpe med at gøre en forskel, så vi glæder os til at se dem i vores farver resten af året. Casper Jørgensen er en dynamisk midtbanespiller, der tænker fremad og gerne vil have bolden, og Hamzah er en hurtigløber, der gør sig bedst på kanterne eller helt fremme, fortæller Holbæks træner Lars Feist ifølge en pressemeddelelse.

Holbæk har prøvet mange muligheder for at finde en angriber med mål i støvlerne. På kanterne benytter klubben primært Mikkel Jensen, Tarik Mourhribog Victor Sørensen, ligesom Mads Bobjerg Larsen på højrebacken tidligere har været betragtet som kantspiller.

På den centrale midtbane har Holbæk primært brugt Ferdinand Bangsgaard, Nikolaj Frandsen, Malte Sjørslev, Jeppe Illum og Magnus Sørensen.

De spillere må nu forventes at skulle slås for pladserne, for HB Køge lægger ikke skjul på, at de lejer spillerne ud, for at de skal få spilletid.

- Vi har en bred trup, og særligt på den centrale midtbane og i offensiven har vi mange spillere, der kæmper om de samme pladser. Vi har derfor hele tiden været bevidste om, at vi skulle justere på truppens sammensætning. Derfor har vi haft en god dialog med både Casper Jørgensen og Abdul Hamzah om at blive udlånt for på den måde at få flere spilminutter i benene end de ville få hos os i efteråret. De er begge unge, og de har fremtiden foran sig og spilletiden er vigtig for dem. Vi har en god relation til Holbæk, og vi glæder os til at følge dem dér, siger HB Køges direktør Per Rud ifølge klubbens hjemmeside.

Casper Jørgensen har spillet fem kampe for HB Køge i 1. division og scoret et mål.

Abdul Hamzah, der er kommet til HB Køge fra Inter Allies FC i Ghana, har endnu ikke fået debut på HB Køges førstehold.