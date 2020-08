HB&I henter talentchef hjem fra Norge

- I Norge fik jeg erfaringer, der kan bidrage til at løfte den fodboldfaglige diskussion af spillet og metodikken i udvikling af både spillere og trænere i Holbæk. Haugesund er som by sammenlignelig med Holbæk, og her er det lykkedes at skabe national topfodbold både på ungdoms- og seniorniveau. Hvis vi arbejder hårdt og i samme retning, kan vi lykkes med dette i Holbæk også. Jeg glæder mig meget til at blive en del af i HB&I og talentudviklingen igen.

- Jeg glæder mig meget til at vende tilbage til HB&I. Der er et stort potentiale i talentudviklingen på tværs af skoleprojekterne på Stenhus og HB&I, og jeg forventer mange gode oplevelser. Som klubbens nye talentchef glæder jeg mig til at sammen med trænere og specialister at blive endnu bedre til at skabe et optimalt udviklingsløb for spillerne. HB&I har gang i rigtig mange gode ting, og vi skal bygge videre på dette og blive endnu dygtigere til at skabe et udviklingsmiljø med mening og sammenhæng for den enkelte spiller, udtaler Klaes Egel Rasmussen ifølge HB&I's pressemeddelelse.