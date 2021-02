Hele HB&I-bestyrelsen stiller deres mandat til rådighed på den kommende ordinære generalforsamling. Foto: Thomas Olsen

HB&I-bestyrelse trækker sig

Lokalsport Nordvestnyt - 18. februar 2021 kl. 15:50 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

De kan slet ikke blive enige om den fremtidige retning for klubben. Som en konsekvens af den noget opslidende situation, er alle syv medlemmer af bestyrelsen i fodboldklubben HB&I i Holbæk så til gengæld helt enige om at stille deres mandat til rådighed ved den netop indkaldte generalforsamling onsdag den 3. marts.

Hele bestyrelsen plus de to tilforordnede trækker sig, og derfor bliver HB&I-medlemmerne nu bedt om at vælge en helt ny bestyrelse.

- Og det haster, ikke mindst af hensyn til medlemmerne, frivillige medarbejdere og klubbens ansatte, der har brug for sparring og en beslutningsdygtig bestyrelse, understreger næstformanden Mads Munkholm Teglskov, der ikke smækker med døren, men heller ikke har lyst til at fortsætte. Ikke mindst på grund af de store uoverensstemmelser internt i bestyrelsen om strategi og visioner for klubben.

- Vi virker handlingslammet i øjeblikket. Der er for store forskelligheder i prioriteringerne, og spændingen i bestyrelsen er blevet større, når vi hele tiden skal stemme og beslutte via flertalsafgørelser, lyder det fra Mads Munkholm.

Han lægger ikke skjul på, at han bekender sig til den ene fløj i den nuværende bestyrelse som ser et fokus på talentudvikling og en satsning på bevare divisionsstatus for klubbens førstehold som vejen frem.

Over for det synspunkt står så dem, der synes at pengene, som der generelt »ikke er så mange af«, skal fordeles på flere medlemmer i klubben.

- Det handler om, hvor store stykker af lagkagen, der overordnet set skal gå til elite på den ene side og bredde på den anden. Det er der ikke enighed om. Så nu er det er nødvendigt at få renset luften og bede medlemmerne sammensætte en ny bestyrelse, som ikke sidder på hænderne, siger Mads Munkholm Teglskov, der ikke vil byde på, hvor mange af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der som han vælger helt at stoppe.

Det er 15 måneder siden, at bestyrelsen blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling oven på længere tids internt utilfredshed i klubben. Ikke mindst en truende konkurs og en spiller- og lederkonflikt i forår og sommer 2019, gav uro - og anledning til oprydningstrang hos den nyvalgte bestyrelse.

I første omgang, er det meningen at den ordinære generalforsamling i starten af marts skal afvikles virtuelt, hvis corona-restriktionerne om blandt andet forsamlingsforbud forlænges. Men skulle der dukke indkomne forslag til dagsordnen op, kan generalforsamlingen udskydes ifølge Danmark Idrætsforbunds anbefalinger.