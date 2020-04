Artiklen: HBI: Håber bare vi kommer til at spille

HBI: Håber bare vi kommer til at spille

- Jeg håber vi kommer i gang så hurtigt som muligt. Jeg håber, vi får lov at spille en del.

Sådan siger formanden for Holbæk B&I, Kim Strou­strup, om 2. division i fodbold, som ligesom al anden sport i Danmark ligger stille.

Tipsbladet har refereret fra en fortrolig korrespondance mellem Divisionsforeningen og klubberne i 2. division, og avisen skriver, at der nu er to scenarier. Enten bliver turneringen stoppet efter de sidste fem runder i grundspillet, eller også bliver den spillet færdig med kun seks runder i stedet for 11 i slutspillet.