Mathias Zander Rysgaard fra Kalundborg har valgt at springe DM over. Foto: Lars Moeller Foto: Lars Møller/Lars Moeller

Guldfavorit fravalgte DM

Lokalsport Nordvestnyt - 11. juli 2021 kl. 08:05 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Kalundborgenseren Mathias Rysgaard er Danmarks hurtigste herresvømmer i disciplinen fri. Derfor ville han være storfavorit til at tage guld til DM på langbane, men han har valgt slet ikke at stille op.

Før coronaen var han ved at kvalificere sig til OL, hvilket har været hans mål siden ungdomstiden i Kalundborg Svømmehal. Siden da har han været igennem coronanedlukning, flere skader, og nogle mentale problemer - og ikke mindst skuffelsen over ikke at komme til OL.

- Det har været en utrolig svær sæson mentalt og fysisk. Det har også været en turbulent sæson. Så måtte vi træne, så måtte vi ikke træne, så skulle vi træne på en anden måde. Alt det og så problemer mentalt gjorde, at jeg til sidst sagde: Jeg er træt. Jeg kan ikke mere. Der var ingen grund til, at jeg skulle knokle løs for at få et nogenlunde o.k. resultat til DM, siger Mathias Rysgaard.

I 2019 satte han ny dansk rekord på 100 meter fri på kortbane ved EM i Glasgow, og også i 2021 står EM som et højdepunkt for Mathias Rysgaard.

Egentlig havde han misset tidskravet, men han blev udtaget til de danske holdkapper. Her var han med til at sætte ny dansk rekord i fire gange 100 meter medley for mix-hold sammen med Karoline Sørensen, Tobias Bjerg og Mathias Rysgaards kæreste Emilie Beckmann.

Samen med Frederik Lentz, Julie Kepp Jensen og Emily Gantriis satte han også dansk rekord i fire gange 100 meter fri. Og selv om holdkappen blev diskvalificeret i finalen, kunne Mathias Rysgaard notere en ny personlig rekord, da han svømmede første tur i indledende heat.

- Jeg er stolt over EM. Jeg var kun to hundrededele fra danmarksrekorden. Formen er der så bare ikke til at svømme hurtigt to gange på en dag, siger Mathias Rysgaard.

Normalt kan tiderne fra holdkapperne med flyvende start ikke sammenlignes almindelige tider. Men på første tur kan tiderne godt sammenlignes. Og med tiden 49.08 var Mathias Rysgaard kun to hundrededele af et sekund fra Jakob S. Andkjærs danmarksrekord fra 2007. Det er den ældste bestående danmarksrekord i svømning.

Nu holder Mathias Rysgaard svømmepause, og når kæresten kommer tilbage fra OL, så skal de på ferie sammen, inden han igen begynder at kigge på svømning.

Og han mener, at pausen er sund for hans mentale tilstand.

- Min verden har været meget sort/hvid. Enten var jeg lykkelig, eller også var jeg ulykkelig. Jeg tror det er sundt, at jeg finder ud af, at der findes meget mere end bare resultater. Resultaterne skal nok komme, hvis bare jeg er glad. Ved EM begyndte jeg at blive glad igen, siger Mathias Rysgaard.

Og han understreger, at han ikke er færdig med svømning, og at han ikke har opgivet OL-drømmen.

- Jeg er slet ikke færdig med svømning. Nu skal jeg bruge de fem uger til at finde ud af, hvad der driver mig. Jeg skal have fundet et solidt fundament. Der er ikke noget fysiologisk eller teknisk, der afholder mig fra at komme til OL. Benspændet er det, mentale, siger Mathias Rysgaard.