Grønland forlænger med Rutkjær i to år

Af Brian Jensen Efter mindre end et år på posten som landstræner har holbækkeren Morten Rutkjær imponeret det grønlandske fodboldforbund KAK så meget, at man har forlænget kontrakten med yderligere to år. 47-årige Rutkjær tiltrådte kort før nytår på en et-årig aftale, med mulighed for yderligere forlængelse.

- Vi er utrolig stolte over, at vi er blevet enige om en forlængelse med Morten Rutkjær. Morten har fra dag et sat et stort præg på genopbygningen af grønlandsk landsholdsfodbold, og hans ideer er taget godt imod, både af forbundet, landsholdsspillerne og klubber. Vi er i en positiv udvikling med fodbolden, udtaler KAK's fodboldkonsulent Nîsínguak' Lundblad Geisler.

- Han er en stærk personlighed, som vi er stolte af at have i folden. Morten går meget op i, at hele staben omkring holdet, både på banen, og i og omkring holdet, holder sammen og hele tider giver sit bedste til hinanden for, at vi kan udvikle os sammen. Visionen med at bygge det grønlandske landshold op igen skal være med til at skabe en fortælling om, at fodbold er mere end blot et spil med en bold, og fællesskabet rækker langt ud over kridtstregerne. Den samler folk uanset baggrund, bevæger og skaber bevægelse, lyder det i forbundets pressemeddelelse, der også giver udtryk for kursen for det grønlandske fodboldlandshold.