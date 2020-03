Andreas Granskov tørnede i efteråret ud for FC Køge Nord i danmarksserien. I foråret skal han score mål for Holbæk i 2. division. Foto: Anders Kamper

Granskov skal give ro på bagsmækken

Holbæk har sukket efter en spydspids til 2. divisionsholdet, efter at topscoreren Rasmus Suhr Petersen fik ophævet sin kontrakt i vinterpausen. Få dage før søndagens sæsonpremiere mod Slagelse var erstatningen så på plads. Klubben har lavet en aftale for resten af foråret med 31-årige Andreas Granskov, der i efteråret spillede for Køge Nord i danmarksserien.

