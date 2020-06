Holbæks Kenneth Mårtensen slår ud på 18. hul i Hedeland, hvor det lykkedes ham at vinde sin single. Foto: Ulrik Thysted

Golfspillere tæt på målet

Den første weekend med turneringsgolf blev en stor succes for de bedste lokale hold.

For Midtsjællands kvinder i 2. division er målet nået, og Holbæks mænd i 3. division har givet sig selv optimale betingelser for at nå deres sæsonmål.