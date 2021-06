Send til din ven. X Artiklen: Gørlev røg ud efter straffespark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gørlev røg ud efter straffespark

Lokalsport Nordvestnyt - 25. juni 2021 kl. 11:36 Af Rasmus Blak Møller Kontakt redaktionen

Torsdag aften tog Gørlev i mod gæsterne fra Slagelse i en kvartfinale i slutspillet i serie 4.

Det var to stærke hold der mødte hinanden. Hjemmeholdet fra Gørlev havde sluttet sæsonen af i serie 4 pulje 9 med 19 sejre én uafgjort og to tabte, og de var endt som nummer ét i deres pulje. Deres modstandere fra Slagelse var i deres sæson i pulje 11 også endt på en førsteplads med 20 sejre og kun to nederlag.

Slagelse kom godt fra start, og de kunne allerede efter 16 minutters spil bringe sig foran 1-0, da Ahmad el Habet sikkert sendte bolden over mållinjen. Kampen bølgede frem og tilbage og begge hold havde chancer men uden held, så Slagelse kunne gå til halvleg med en føring på 1-0.

Anden halvleg blev sparket i gang, men hverken Slagelse eller Gørlev kunne sende bolden i netmaskerne. Det så ud til at kampen ville ende med en 1-0 sejr til Slagelse, men i det 90+4. minut fik Gørlev tildelt et straffespark, som Emil Frandsen hamrede i kassen og udlignede til 1-1. I den forlængede spilletid forblev kampen 1-1 og det var tid til en straffesparkskonkurrence.

Gørlev havde det første spark, som Jakob Gert Kjærsgaard Jensen sendte i nettet til 2-1. Slagelses Ahmed El-sit udlignede sikkert til 2-2, men Gørlevs Christoffer Bergmann tog hurtigt føringen igen. Da det blev Slagelses tur til at få chancen for at udligne var Salih Alihodzic ikke skarp nok og den forblev 3-2 til Gørlev. Emil Frandsen, som tidligere i kampen havde scoret målet til 1-1 på et straffespark, kunne igen sende kuglen i kassen, og Gørlev tog føringen på 4-2. Slagelses Ahmed el Habet scorede til 3-4, hvorefter Gørlevs William Larsen brændte. Kampen svingede frem og tilbage, og da den stod 6-6 kunne Slagelses Israfil Köse bringe dem foran 7-6. Det var op til Gørlevs Tino Dandanell, der skulle score for at holde kampen i live, hvilket ikke lykkedes, og Slagelse tog sejren.

- Det var en rigtig tæt kamp. Vi møder nogle rigtig store drenge, og det er tydeligt at se, at vi bliver udfordret på det fysiske niveau, men jeg synes at vi i store dele af kampen lå på spillet. Vi blev frustreret flere gange i løbet af kampen, men vi holdt os til planen, og holdt hovedet koldt det meste af tiden, og det endte med at vi scorede i det 94. minut til 1-1. Jeg tror, at vi har lært meget af kampen i dag. Det var vores første nederlag her i den tidelige sommer, og man kan mærke inde i omklædningsrummet, at det er en ny følelse. Det er en af de første gange i lang tid, hvor vi er blevet pressede, så i situationer som denne, så skal vi bare holde os til planen, lød det fra Gørlevs træner, André Kadin.

Kampen i tal Gørlev-Slagelse 6-7 (0-1)

16. minut: 0-1 Ahmad el Habet, 90+4. minut: 1-1 Emil Frandsen (straffe) Straffesparkskonkurrence: 2-1 Jakob Geert Kjærsgaard Jensen, 2-2 Ahmad El-sit, 3-2 Christoffer Bergmann, 4-2 Emil Frandsen, 4-3 Ahmad el Habet, 4-4 Onur Bilgin, 5-4 Sander Beck Højland, 5-5 Adam Erik Larsen, 6-5 Mikkel Sørensen, 6-6 Ahmet Mizrak, 6-7 Israfil Köse.