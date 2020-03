Kristina Søgaard blev topscorer for Holbæk/Jernløse med ni mål, da holdet slog Herlev/Hjorten med 19 mål.

Gør klar til oprykningsfinale med storsejr

Holbæk/Jernløse gav søndag sig selv et selvtillidsboost op til næste weekends oprykningsfinale i kvindernes 3. division i håndbold, da de slog Herlev/Hjorten med 32-13.

Dermed lægger holdet sig op 28 point ligesom Hvidovre på andenpladsen forud for de to holds møde lørdag den 14. marts i Hvidovre. Inden da skal Hvidovre dog spille lokalopgør ude mod Ajax torsdag aften.

Holbæk/Jernløse lignede dog langt fra en oprykningsfavorit i starten af kampen i Jernløse-hallen søndag. Holdet kunne ikke få gang i målscoringen, og forsvaret havde det især svært over fro Herlev/Hjortens løbeskud.

2-5 var stillingen efter seks et halvt minut. Men så begyndet man at kunne se, at Holbæk/Jernløse spiller med i toppen, mens Herlev/Hjorten ligger sidst i 3. division.