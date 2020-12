Foto: Per Christensen

Godt tre måneder til seriefodbolden genåbner

Med de nuværende restriktioner er det kun spillere under 21 år, der må spille kampe eller træne i grupper med mere end 10 frem til og med den 28. februar. Og med planlagt sæsonstart for flere rækker i slutningen af februar, giver det problemer.

DBU Sjælland understreger, at der kun er tale om et scenarie, som kan ændres, ved restriktionerne bliver ændret.

Fælles for alle rækker fra sjællandserien og nedefter er, at forårets kampe begynder i weekenden den 20.-21. marts. En række klubber har dog udsatte kampe fra efteråret. Hvis begge hold er enige om det, må de afvikles allerede i perioden fra 1. marts og frem til turneringsstarten. Ellers bliver de lagt ind i forårets program.

For de lavere rækker starter turneringen efter påske (påskedag er den 4. april). Her er der lagt op til, at de udsatte kampe fra efteråret kan spilles i perioden fra 20. marts og frem til turneringsstart. Hvis holdene er enige, kan kampene dog spilles allerede fra 1. marts.