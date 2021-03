Godkendt OL-kval efter dårlig optakt

De danske svømmere havde i weekenden årets første chance for at klare kvalifikationstiderne til OL.

- Alt i alt synes jeg, at det har været en god weekend. Jeg har lavet to personlig rekorder, og det havde jeg ikke regnet med. Så jeg tror, at med den rette støtte og træning har jeg en reel chance for at kvalificere mig til de europæiske mesterskaber i maj - og måske endda kvalificere mig til OL, som senest kan gøres til EM., fortæller Mathias Rysgaard.